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Kültür-Sanat

Pera'daki sergiyi İspanya Kraliçesi açıyor

Pablo Picasso'ya ait gravürlerin Pera Müzesi'ndeki sergisinin açılışına, İspanya Prensesi Elena'nın da katılacağı açıklandı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait gravürlerin Pera Müzesi'ndeki sergisinin açılışına, İspanya Prensesi Elena'nın da katılacağı açıklandı.

Mapfre Vakfı'na ait "Suite Vollard" sergisinin açılışı nedeniyle, İspanya Kralı Juan Carlos'un büyük kızı olan ve yeni boşandığı için basının yoğun ilgisini çeken Prenses Elena'nın İstanbul'a gideceği bildirildi.

Açılışta ayrıca Cervantes Enstitüsü Vakfı Direktörü Carmen Caffarel, Pera Müzesi Direktörü Özalp Birol ve Mapfre Vakfını temsilen Pablo Jimenez Burillo'nun da olacağı belirtildi.

Mapfre Vakfı, Cervantes Enstitüsü ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından organize edilen, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de destek verdiği ''Picasso-Suite Vollard'' gravürler sergisinde Picasso'nun 1930-1937 yıllarında arasında yaptığı 100 adet gravür sergilenecek.

16 şubatta açılacak sergi, 18 Nisan 2010 tarihine kadar açık kalacak.

Söz konusu sergi, 2009 Kasım ayında Yeni Delhi'de, Cervantes Enstitüsü'nde sergilenmişti.

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