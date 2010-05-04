Pera'da 'Fernando Botero' sergisi

T24- 21. yüzyılın önemli sanatçılarından biri olan Kolombiyalı ünlü ressam Fernando Botero'nun 64 yapıtından oluşan kapsamlı sergi, 4 Mayıs-18 Temmuz 2010 tarihleri arasında Türk sanatseverlerle ilk kez Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde buluşuyor.





Haziran 2010’da 5. yılını kutlayacak olan Pera Müzesi, Kolombiya Fahri Konsolosluğu, İspanya Büyükelçiliği ve Instituto Cervantes, Estambul desteğiyle gerçekleştirdiği “Botero” sergisini Fernando Botero ve eşi Sophia Vari’nin katılımıyla bu akşam saat 19:00’da açıyor. Botero çiftine yurt dışından, galerici, eleştirmen ve koleksiyonerlerden oluşan 100 kişiyi aşkın bir grup da eşlik edecek.



Günümüz estetik anlayışına yeni bir yorum getiren Botero'nun bu sergisi sirk, boğa güreşi, Latin Amerika halkı, Latin Amerika yaşamı, ölüdoğa ve sanat tarihinin geçmiş ustalarından uyarlamaları kapsayan altı bölümden oluşuyor. Kolombiya doğumlu sanatçının kendi kültürüne ait yoğun yansımalar taşıyan yapıtları yüzyılımızın güzellik kavramını sorgularken özgün üslubu ve özyaşam öyküsel göndermeleriyle de dikkat çekiyor. www.peramuzesi.org.tr