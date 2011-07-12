Pera Müzesi’nde 'Şimdiki Zamanlar' Sergisi



Batur Fatih İlhan



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Geride bıraktığı altı yıl boyunca, her yaz döneminde genç sanata ve sanatçılara ev sahipliği yaparak ülkemiz özel müzeciliğinde bir gelenek oluşturan Suna ve İnan Kıraç Pera Müzesi’nde yaz aylarında da gençlik rüzgârı esiyor. Her yaz mevsimi açtığı genç sanat sergileriyle geleceğin ustalarını ülkemiz ve uluslararası sanat çevreleriyle buluşturan ve yeni değerlere ışık tutan Pera Müzesi’nin yeni konuğu; Eskişehir’den tüm ülkemize ışık saçan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi!..

“Şimdiki Zamanlar” başlıklı sergide yer alan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resim, heykel, baskı, grafik, animasyon, seramik, cam ve iç mimarlık bölümü öğrencilerinden 111 genç sanatçının 82 yapıtı, sanatseverleri bugüne ve şimdi’ye davet eden bir çağrı niteliğinde.

İletişim olanaklarının aşırı uçlarında kendilerine ait bir dünyada yaşıyor görünen ama günlük yaşam gerçekliğini daha derinden hissetmekte olan gençlerin, kendi dünyalarını, kendi sorunlarını, malzeme, yöntem ve dil tercihlerini birbirinden bağımsız olarak seçen genç sanatçı ve tasarımcıların, yaşamla kurdukları estetik ilişkiye geniş bir yelpazede tanıklık edecek “Şimdiki Zamanlar” sergisi, hem şimdi’yi, hem şimdi varolan gerçekliği içeriyor.

Pera Müzesi’nin üç katında birden yer alacak “Şimdiki Zamanlar” sergisinin ziyarete açık kalacağı 20 Temmuz - 2 Ekim tarihleri arasında ayrıca her çarşamba, genç ve yeni müzisyenlerin desteklendiği “Genç Çarşamba Konserleri” de düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ile birlikte genç sanatçıların da katılacağı Basın Toplantısı 19 Temmuz Salı sabahı Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Bugüne ve şimdi’ye yönelmiş olan genç ilginin, şimdiki zaman gerçekliğiyle kurduğu ilişkilerle Pera Müzesi’nin üç katından esecek gençlik rüzgârının sanatseverlerin ilgisini bekliyor...

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