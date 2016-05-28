Pera Müzesi'nde 'Türk Müziği Konserleri’nde sezonun son konseri

Pera Müzesi, “Türk Müziği Konserleri”ne 29 Mayıs Pazar günü, saat 15.30’da “Mûsıkîşinas Hekimler” konseriyle devam ediyor.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefî, edebî yönlerini sunuş ve sohbetlerle sunuyor.
Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecekleri programların bu ayki misafir solisti Prof. Dr. Ali Rıza Kural.
Misafir Solist
Prof. Dr. Ali Rıza Kural
Misafir Genç Solist
Aybige Demir Okan
Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Taner Sayacıoğlu - Kanun
Aziz Şükrü Ozoğuz- Keman
Lütfiye Özer - Kemençe
Volkan Ertem - Viyolonsel
20 TL olan biletler konser günü satışa sunulacak. Pera Müzesi Dostları'na % 50 indirimli. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir.