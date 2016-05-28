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Kültür-Sanat

Pera Müzesi'nde 'Türk Müziği Konserleri’nde sezonun son konseri

“Mûsıkîşinas Hekimler” konserleri Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenleniyor

28 Mayıs 2016 02:07

Pera Müzesi, “Türk Müziği Konserleri”ne 29 Mayıs Pazar günü, saat 15.30’da “Mûsıkîşinas Hekimler” konseriyle devam ediyor.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefî, edebî yönlerini sunuş ve sohbetlerle sunuyor.

Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecekleri programların bu ayki misafir solisti Prof. Dr. Ali Rıza Kural.

 

Misafir Solist

Prof. Dr. Ali Rıza Kural

Misafir Genç Solist

Aybige Demir Okan

Saz Sanatçıları

Osman Nuri Özpekel - Ud

Taner Sayacıoğlu - Kanun

Aziz Şükrü Ozoğuz- Keman

Lütfiye Özer - Kemençe

Volkan Ertem - Viyolonsel

20 TL olan biletler konser günü satışa sunulacak. Pera Müzesi Dostları'na % 50 indirimli. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir.

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