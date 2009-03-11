Pera Müze'si öğrencilere ücretsiz

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 26 Nisan'a kadar devam edecek yeni sergiler süresince Çarşamba günleri öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.



Konuya ilişkin açıklamaya göre, Pera Müzesi, ''Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne/Ressamlar 1868-1968'' ile ''Kurosawa/Desenler'' sergilerini ve müzeyi Çarşamba günleri ücretsiz ziyaret etmelerinin yanı sıra ''Kurosawa/Desenler'' sergisi için öğrencilere ücretsiz rehberli tur hizmeti sağlayacak.



''Yedi Samuray'', ''Rashomon'', ''Ran'', ''Düşler'', ''Kagemusha'' gibi birbirinden etkileyici filmleriyle Japonya'nın dünyadaki en önemli kültür ve sanat elçilerinden biri olan, dünya sinemasının ''İmparator'' lakaplı yönetmeni Akira Kurosawa'nın çok renkli ve eşsiz imgelem gücünün ürünü 87 desenden oluşan ''Kurosawa-Desenler'' sergisi için rehberli turlar ile ilgilenen okulların müzeden randevu almaları gerekecek.



''Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne Ressamlar 1868-1968'' sergisi için düzenlenen çocuk eğitim programı için de rezervasyon yaptırılması istendi.

