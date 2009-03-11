T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Pera Müze'si öğrencilere ücretsiz

Pera Müzesi, 26 Nisan'a kadar devam edecek yeni sergiler süresince Çarşamba günleri öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.

11 Mart 2009 02:00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 26 Nisan'a kadar devam edecek yeni sergiler süresince Çarşamba günleri öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Pera Müzesi, ''Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne/Ressamlar 1868-1968'' ile ''Kurosawa/Desenler'' sergilerini ve müzeyi Çarşamba günleri ücretsiz ziyaret etmelerinin yanı sıra ''Kurosawa/Desenler'' sergisi için öğrencilere ücretsiz rehberli tur hizmeti sağlayacak.

''Yedi Samuray'', ''Rashomon'', ''Ran'', ''Düşler'', ''Kagemusha'' gibi birbirinden etkileyici filmleriyle Japonya'nın dünyadaki en önemli kültür ve sanat elçilerinden biri olan, dünya sinemasının ''İmparator'' lakaplı yönetmeni Akira Kurosawa'nın çok renkli ve eşsiz imgelem gücünün ürünü 87 desenden oluşan ''Kurosawa-Desenler'' sergisi için rehberli turlar ile ilgilenen okulların müzeden randevu almaları gerekecek.

''Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne Ressamlar 1868-1968'' sergisi için düzenlenen çocuk eğitim programı için de rezervasyon yaptırılması istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24