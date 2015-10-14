Pepsi akıllı telefon üretecek

Kola üreticisi Pepsi'nin, Android işletim sistemli akıllı telefon üreteceği doğrulandı. Şirketin Çin pazarına özel olarak üreteceği telefonu pazara sürmeye hazırlandığı söylentisi, PepsiCo'nun basın sözcüsünün açıklamasıyla resmiyet kazandı.

Pepsi'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu Pepsi P1 ismini alacak. 20 Ekim tarihinden itibaren sadece Çin pazarında satılmaya başlanması planlanan Pepsi P1'in fiyatı 205 dolar civarında olacak. Pepsi P1'in ilk sızan görüntülerine bakılırsa, telefonun arkasında bir Pepsi logosu yer alacak. Telefonun ana ekranında ise yine Pepsi logosundan bir kesit görünecek.

5.5 inç ekrana sahip olacak, 1080p HD çözünürlük destekleyecek olan Pepsi P1, 1.7Ghz'lik MediaTek işlemciye sahip. 2GB RAM'e sahip Pepsi P1'in dahili hafızası ise 16GB olacak. 13 megapiksellik ön kamerası, 5 megapiksellik arka kamerası ile P1, Android 5 Lollipop işletim sistemiyle çalışacak. Cihazın bataryası ise 3000 mAH gücünde.

Pepsi P1'in yukarıdaki teknik özelliklerine göz atıldığında giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağını söylenebilir. Şirket, 205 dolar civarındaki fiyatıyla sadece Çin pazarından pay kapmaya çalışacak. Gelen ilk bilgilere göre, Pepsi cihazı başka bir üreticiye kendi adına ürettiriyor. Kısacası Pepsi'nin tamamen akıllı telefon işine el attığını söylemek mümkün olmasa, yine de ciddi bir adım attığı kesin. Pepsi P1 akıllı telefonunun resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.