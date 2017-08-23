Pepe'nin imza gününde izdiham

Pepe: \"Hedef gruptan çıkmak\"

Beşitakş\'ın Portekizli yıldız oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı taraftarlar için imza günü düzenledi. Beşiktaş\'ın stadı Vodafone Park\'taki Kartal yuvasında düzenlenen imza törenine Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş\'ın 34 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu, taraftar için düzenlenen imza gününe katıldı. Sabahın erken saatlerindne itibaren stattaki Kartal Yuvası mağazasının önüne gelen Beşktaşlı taraftarlar, yıldız oyuncu için uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyük izdihaım yaşandığı törende, taraftarlar Pepe için sevgi gösterilerinde bulundular. Oluşan izdiham nedeniyle görevliler, taraftarların sadece imza alıp,fotoğraf çektirmemelerini istedi. Pepe\'den imza almayı başaran siyah-beyazlıfutbolseverler büyük mutluluk yaşarken, tezahüratlar yaptı.

\"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK\"

Portekiz yıldız oyuncu imza gününden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarın çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi kurası içinde açıklamalarda bulunan Pepe, \"Tabii ki Real Madrid\'e karşı oynamak güzel olurdu. Son senelerin en zorlu ve en iyi takımı. Güçlü bir rakip. Bizim hedefimiz, Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıkmak. Bunu başarmak istiyoruz.\" diye konuştu.

KENDİMİ ÇOK SANŞLI HİSSEDİYORUM

İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, \"Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel\" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada yıldız oyuncu imza töreni başlamadan önce kendi telefonundan imza gününe gelen taraftarlarla selfie yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Pepe\'nin açıklamarı

- Pepe\'nin forma imzalaması

- Pepe\'ye yapılan tezahüratlar

-Pepe\'nin çalışanlarla fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: OLGUCAN KALKAN-İSTANBUL,(DHA)