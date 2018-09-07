Pepe'li Portekiz, Vida'lı Hırvatistan ile yenişemedi

Vida sakatlık nedeniyle oyundan alındı



İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Domagoj Vida\'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Portekiz, evinde ağırladığı son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz\'de forma giyen Pepe 90 dakika sahada kalırken, takımının 1 de golüne imza attı. Hırvatistan\'da oynayan Vida ise ilk 11\'de çıktığı maçın 35\'inci dakikasında sakatlanarak yerini Tin Jedvaj\'a bıraktı.

Maçın 18\'inci dakikasında Perisic\'in golüyle Hırvatistan deplasmanda 1-0 öne geçti. Portekiz\'in skoru 1-1\'e getiren golü ise 32\'nci dakikada Pepe\'nin kafa vuruşundan geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz hazırlık maçında son dünya 2\'ncisi Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

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