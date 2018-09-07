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Spor

Pepe'li Portekiz, Vida'lı Hırvatistan ile yenişemedi

Vida sakatlık nedeniyle oyundan alındı İSTANBUL, (DHA) Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Domagoj Vida'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Portekiz, evinde ağırladığı son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı

07 Eylül 2018 02:53

Vida sakatlık nedeniyle oyundan alındı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Domagoj Vida\'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Portekiz, evinde ağırladığı son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.
Portekiz\'de forma giyen Pepe 90 dakika sahada kalırken, takımının 1 de golüne imza attı. Hırvatistan\'da oynayan Vida ise ilk 11\'de çıktığı maçın 35\'inci dakikasında sakatlanarak yerini Tin Jedvaj\'a bıraktı.
Maçın 18\'inci dakikasında Perisic\'in golüyle Hırvatistan deplasmanda 1-0 öne geçti. Portekiz\'in skoru 1-1\'e getiren golü ise 32\'nci dakikada Pepe\'nin kafa vuruşundan geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz hazırlık maçında son dünya 2\'ncisi Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 

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