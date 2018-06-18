Pepe ve Quaresma, Portekizli futbolcuyu Beşiktaş için markaja aldı

Hırvatistan'ın Nijerya'yı 2-0'la geçtiği maçta 90 dakika sahada kalan ve savunmada çok diri bir görüntü sergileyen Vida performansıyla alkış aldı.

Portekiz'in İspanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalan Pepe'nin de takımın direncinde önemli rol oymaması Güneş'i memnun ederken, Pepe ve Vida ikilisinin performansları ve milli takımlarını götüreceği yerler merak ediliyor.

Bu form grafiğini sürdürmeleri halinde Güneş'in, Pepe, Vida, Mitroviç ve Fatih Aksoy ile önümüzdeki sezonun savunma takımını oluşturmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan beIN Sports'ta yer alan habere göre; Pepe ve Ricardo Quaresma milli takımdan arkadaşları Manuel Fernandes'i yakın markaja aldı. Bu ikili, yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Fernandes'in transferini hızlandırmak için çaba sarf ediyor.