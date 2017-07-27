Pepe: Saygısızlık beni çok rahatsız ediyor; bütün insanlar eşit

Beşiktaş'ın kadrosuna katarak dünya çapında ses getirdiği yeni transferi Pepe, ilk özel röportajını BeINSports'a verdi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı; Real Madrid günlerinden çocuklarına, Beşiktaş'taki ortama kadar birçok konuda yorumda bulunan 34 yaşındaki savunmacı, kendisini en çok rahatsız eden şeyin saygısızlık olduğunu söyledi.

Bütün insanların eşit olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, taraftarların, Beşiktaş'a ve 'terinin son damlasına kadar savaşacağına' inanmalarını istedi.

Pepe'nin BeINSports'a verdiği röportajın tamamı şöyle:

“Çok özel duygular içerisindeyim. Fantastik günler geçiriyorum burada. Günde çift idman yapıyoruz. Fizik olarak yüklemeler var, çok sıkı çalışıyoruz. Önümüzdeki Süper Kupa maçına sıkı çalışıyoruz, kupayı kazanmak istiyoruz

"Büyük takımlar beni istedi;

'Come To Beşiktaş' beni etkiledi"

Kariyerim boyunca futbolda kazanılabilecek her şeyi kazandım. Büyük takımlar benimle ilgileniyordu, teklif yaptılar. İstenmek kendine özel hissettiriyor insanı. Beşiktaş’ın gösterdiği ilgi ve alaka çok önemliydi. Kariyerimin bu döneminde buna çok ihtiyacım vardı.

Instagram’dan atılan mesajlar ve sırf bana değil, aileme gösterilen ilgi de çok etkili oldu. “Come To Beşiktaş” mesajları beni çok etkiledi. Beşiktaş'In stadını gördükten sonra da karar vermem çok kolay oldu.

"Quaresma buradaki aile ortamını anlattı"

Quaresma’ya Beşiktaş’ı sordum. Özellikle takım içindeki ambiyansı sordum. Beşiktaş’ın iyi bir yapılanması var, bundan haberim vardı. Takım içindeki arkadaşlık ve aile ortamını anlattı. Milli Takım’da da uzun zamandır birlikte oynuyoruz. Türkiye’nin ve Beşiktaş kulübünün değerini defalarca anlatmıştı.

Profesyonel bir oyuncuyum. İşimi göstermek için buradayım. Her gün bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma, Beşiktaş’a yardım edeceğim, kazanmak için buradayım.

"Beşiktaş taraftarını dünyada temsil

etmek benim için büyük bir motivasyon"

Çok basit bir insanım. Çok sade alışkanlıklarım var. Bunları karşılamak çok zor değil. Zor bir insan değilim. Küçük, basit şeylerle mutlu olabiliyorum. Kısa zaman içerisinde izleyenler de bunu görecektir. Türkiye’nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş formasını giymek, dünya çapında Beşiktaş taraftarını temsil etmek benim için yeteri kadar büyük bir motivasyon.

Getafe maçında bana "agresif" damgası vuruldu. Ondan önce de aynı Pepe'ydim. O maçtan sonra da aynı Pepe olarak devam ettim. Kaybetmeyi sevmiyorum. Oynadığım takım için sahada her şeyi veririm. Bundan sonra da böyle olacak.

"Takımım için her şeyi yaparım"

Kaliteli oyuncularımız var, kadroda çok iyi oyuncular var. Valladolid maçını izledim, burada çok sıkı çalışıyoruz, takımda bir yorgunluk var. Bu nedenle hazırlık maçlarında "geri kalmış" gibi görünebilir takım ama İstanbul'a döndüğümüz zaman her şey normale dönecektir.

Ben stoper pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Ama hocam "Ön liberoda oyna" derse bunu da yapabilirim. Takımım için her şeyi yaparım.

"Ligde iyi olursak, Şampiyonlar

Ligi'nde de iyi oluruz"

Yüzde 100 lige odaklanmamız lazım. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum; ne zaman ligde iyi gidersek Şampiyonlar Ligi'nde de o yönde sonuçlar aldık. Önümüzdeki 5 ayda ligde çok iyi olursak Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedef olan gruptan çıkmayı da başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst lige atlayabilirsek maç maç bakıp, değerlendirip, hayal kurmaya başlayabiliriz.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip olarak Barcelona-Real Madrid gelebilir, bir tercihim yok. Eski kulübüme karşı oynamak, arkadaşlarıma karşı oynamak benim için güzel olurdu. En önemlisi iyi hazırlanmak, o seviyede mücadele edecek duruma gelmek.

"Saygısızlık beni çok rahatsız

ediyor; bütün insanlar eşit"

Kızlarımla çok vakit geçiriyorum. Onları okula bırakıyorum, parka götürüyorum. Basit bir baba gibi onların yüzü güldüğünde mutlu oluyorum. Basit bir adamım, onları mutlu etmek için her şeyi yapıyorum.

Saha dışında güç içerisinde hepimizi rahatsız eden şeyler var. Saygısızlık beni çok rahatsız ediyor. Bütün insanlar eşit ve herkesin yakınındakine saygı duyması lazım.

Taraftarlar Beşiktaş'a inanmaya devam etsinler. Desteklemeye devam etsinler. Bugüne kadar oynadığım kulüplerde formamı son damlasına kadar terlettiysem, Beşiktaş'ta da aynısı olacak.