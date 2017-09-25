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Spor

Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabiliriz

"Rakiplerimizi çok iyi analiz eden, çok zeki bir teknik direktörümüz var"

25 Eylül 2017 23:53

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde konuşan Portekizli yıldız Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabilecek bir takım olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında, "Rakiplerimizi çok iyi analiz eden, çok zeki bir teknik direktörümüz var" diyerek deneyimli çalıştırıcıya hayranlığını dile getiren Pepe, tüm turnuvalarda finale kalmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Pepe'nin açıklamaları şöyle oldu:

"Çok güzel bir takımız ve hepsinin ötesinde rakiplerimizi çok iyi analiz eden, çok zeki bir teknik direktörümüz var. Umarım katıldığımız tüm turnuvalarda finale kadar ilerleyebiliriz. Zor olacak ancak bu sene taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazabilir. Gruptan çıkmalıyız ve bunun için gereken kaliteye sahip olduğumuzu biliyorum"

 

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