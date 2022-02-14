Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile Sporting arasındaki olaylı maçın yankıları sürerken Pepe'nin hakemden gizlemeye çalıştığı obje Portekiz basınında gündem oldu.

Portekiz Ligi'nin zirvesindeki iki takımın karşılaşması 2-2 berabere bitmiş ancak maçın sonunda çıkan olaylarda hakem 4 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmıştı. O isimlerden biri de Porto'nun kaptanı Pepe'ydi.

Ancak eski Beşiktaşlı yıldız maçın 44. dakikasında yaşanan olayla ilgili gündemde.

Pepe, Sporting maçında hakemden ne sakladı?

Maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti.

Sportingli futbolcular Pepe'nin etrafını sararken küçük çaplı bir arbede yaşandı ve olaylar sırasında Sporting oyuncusu Ricardo Esgaio da sarı kart gördü.

A Bola gazetesinin haberine göre Pepe yerde bir mermi buldu. Ancak deneyimli futbolcu bulduğu mermiyi hakemden gizlemek istedi.

Durumdan şüphelenen Sporting oyuncuları Pepe'ye baskı uyguladı ve elindekini hakeme göstermesi için diretti. Haberde Sporting oyuncularının endişesinden de söz edildi.

Sporting cephesi bu durumun aydınlatılmasını ve o anların hakem raporunda yer almasını istiyor.