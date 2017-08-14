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Spor

Pepe: Hayatımdaki ilk seyircisiz maç olabilir

"Beşiktaş formasını giydiğiniz zaman motive olursunuz"

14 Ağustos 2017 02:57

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki ilk golünü, ilk Süper Lig maçında kaydeden Pepe, "Hayatımda oynadığım ilk seyircisiz maç olabilir bu" diye konuştu.

İlk yarının son dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına rahat bir şekilde gitmesini sağlayan Portekizli savunmacı, taraftar olmamasının motivasyonunu etkilemesi yönündeki soruyu, "Beşiktaş formasını giydiğiniz zaman motive olursunuz" dedi.

Pepe, maç sonu şöyle konuştu:

"Takım arkadaşlarımla beraber oynamaktan dolayı çok mutluydum. İlk maçımda ilk golümü de atmak beni çok mutlu etti.

Beşiktaş formasını giydiğiniz zaman motive olursunuz. Taraftar olmadan oynamak zor tabii. 90 dakika boyunca destekliyorlar. Önemli olan iyi başlamaktı ve onu da başardık.

Hayatımda sanırım seyircisiz bir maçta oynamadım. Bu; taraftarsız oynadığım ilk maç olabilir."

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