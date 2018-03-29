Pepe: Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği’nin dergisi BEGİKAD’ın ilk sayısına özel bir röportaj verdi.



Pepe’nin röportajından öne çıkan satırbaşları şöyle:



Beşiktaş taraftarı senin için “Come to Beşiktaş” kampanyası başlattı ve bu kampanya gün geçtikçe çığ gibi büyüdü.

Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. Beşiktaş taraftarıyla aramda bu şekilde sempatik bir bağ oluştu. Daha o zamanlar böyle bir takıma gelme isteği başladı bende. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası’nı oynarken de tam olarak kararımı verdim.

Kişisel olarak kendine koyduğun hedefler nelerdir?

Normalde iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş’ta kalabilmeyi hedefliyorum. Eğer kulübümüz ve taraftarlarımız beni ister, ben de buna layık olabilirsem daha uzun yıllar kalmayı çok isterim.

Peki ya takım olarak hedefler?

Bu sezon tabi ki şampiyonluk en büyük isteğimiz. Son iki yılın şampiyonuyuz, bunu üçüncü yılına taşımak hedefimiz. Bazı beklenmedik ve istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak, elde ettiğimiz galibiyetlerle yeniden yarışın en iddialı takımlarından biri haline geldik. Kupada yolumuza devam ediyoruz ve Şampiyonlar Ligi’nde de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp tarihinin en önemli sonuçlarını aldık. Bunu göz ardı etmemek gerekli.

Beşiktaş, insanların kendisini ait olarak hissettiği büyük bir aile. Bu ailenin bir parçası olmaktan da son derece keyifli ve gururluyum. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Özellikle stadyumumuz Vodafone Park’taki atmosfer beni kelimenin tam anlamıyla adeta büyülüyor.

Sence Beşiktaş’ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik nedir?

Beşiktaş’ı diğer rakiplerinden ayıran en büyük özellik kesinlikle aile ortamı. Kadınlar, erkekler, çocuklar tribünde çok güzel bir ahenk yaratıyor. Diğer takımların tribünlerinde bunu görmek zor.

“Pepe” lakabı nereden geliyor?

Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı ailem “Pepinya”, “Pinya”, ilk hocam ise “Pepaon” diye sesleniyordu bana. “Pepaon”, “Büyük Pepe” gibi bir anlama geliyor. Ama babam bu lakabı hiç sevmedi. Zamanla “Pepe” olarak kaldım.



Dergimizin çıkış tarihi aynı zamanda Beşiktaşımızın kuruluş yıldönümü. Bu konuda neler söylemek istersin?

İçinde bulunmaktan gurur duyduğum, yüz yılı aşkın bir tarihi bulunan kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum ve daha nice büyük başarılarla dolu uzun ömürler diliyorum. İsminde kadını vurgulayan ilk spor derneği Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği’ne ilk sayılarında bana da yer verdikleri için teşekkür ederim. Nice ilklerde, başarılarda ve şampiyonluklarda birlikte olmak dileğiyle...