Pepe: Bu akşamki ilk hedefimiz kaybetmemekti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunmacısı Pepe, maça çıkarken ilk hedeflerinin kaybetmemek olduğunu söyledi.

Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre farklı bir taktikle çıktıklarını vurgulayan Portekizli savunmacı, Beşiktaş'ın Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil ettiğine dikkati çekti.

Pepe'nin Monaco maçı sonrası yaptığı açıklama şöyle:

"İki maç da birbirinden tamamen farklıydı. Bu akşam hedefimiz kaybetmemekti. Kazanamadığımız için de ayrıca üzgünüz. Porto-Leipzig maçına bakacağız, sonuca göre devam edeceğiz.

10 puanımız var. Çok fazla takımın 10 puanı yok şu an Şampiyonlar Ligi'nde. Oldukça iyi bir durumdayız."

"Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil ediyoruz"

"Bence en önemlisi Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil ediyor olmamız. Türkiye Ligi çok büyük bir mücadeleye şahit oluyor. Çok zor bir lig. Mücadele üst seviyede.

Burada taraftarımızın bizi desteklemesi çok güzel. Gelen takımlar da bunu görüp hissediyor. Gruptan çıkmayı başarabilirsek maç maç bakacağız.

Aramızdaki bütün arkadaşlarımız formayı hak ediyor. Hocamızın seçimine göre görev alıyorlar. En önemlisi takımın galip gelmesi, kiminle yan yana oynadığım değil."