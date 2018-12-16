"Pepe, Beşiktaş'tan ayrılmadan önce personelin maaşını ödedi"

İspanyol basını, Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Portekizli futbolcu Pepe'nin, ayrılmadan önce kulüp çalışanlarının maaşını cebinden ödediğini yazdı.

Bir süredir sakat olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'taki formasından uzak olan Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Portekizli futbolcu bir süre önce alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuştu. Maddi olarak kulüple sorunlar yaşayan Pepe'nin yönetime ayrılmak istediği iletmesi sonrası taraflar anlaşarak yolları ayırdı. Alacaklarından vazgeçen deneyimli yıldızın sözleşmesi feshedildi.

Pepe'nin ayrılığını duyuran Marca gazetesiyse, Portekizli oyuncuyla ilgili bir başka iddiayı da gündeme getirdi.

Haberin detaylarında Pepe'nin ayrılmadan önce bazı kulüp personelinin maaşını cebinden ödeyerek büyük bir jest yaptığı belirtildi.