Pepe: "Takım olarak daha iyi işler yapmak istiyoruz"

\"Bu pozisyonlara antrenmanda çalışıyoruz\"

\"O günlerden daha tecrübeliyim\"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş\'ın Partizan\'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle maçın yıldız ismi olan Pepe, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda kendisine yapılan övgüler için teşekkür eden Pepe, \"Gruplara kalmak, bu turu atlamak tabii ki hem kulüp, hem oyuncular, hem de taraftarlar açısından çok önemliydi\" dedi.

\"BU POZİSYONLARA ANTRENMAN ÇALIŞIYORUZ\"

Attığı golleri daha önce antrenmanlarda çalıştıklarını söyleyen tecrübeli savunmacı, \"Görevim tabii ki ilk başta defans yapmak. Bundan dolayı da mutluyum. Diğer arkadaşlarımın da görevi var. Onlarda kendi görevlerini yapıyorlar. Bir korner olsun, yan top olsun tabii ki pozisyonlarda ileri çıkıyoruz. Bunları da antrenmanda çalışıyoruz. Gol atmak çok güzel ancak defans oyuncusuyum\" ifadelerini kullandı.

\"O GÜNLERDEN DAHA TECRÜBELİYİM\"

Daha önce oynadığı takımlarda gollere yaptığı katkıyı bu sezon başında yakaladığı sorulan Pepe, \"Tecrübe diyebiliriz. Tabii ki şu an 35 yaşındayım. O günlerden daha tecrübeliyim. Bu bir takım oyunu. Takım olarak ne olursa olsun, takımın becerdiği işler bunlar. Takım olarak yapıyoruz. Avrupa Ligi\'nde olsun, ligde olsun bu sezon daha iyi işler yapmak istiyoruz. Bende elimden geldiği kadar takıma yardımcı olabilirsem ne mutlu bana\" şeklinde konuştu.

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- Pepe\'nin açıklamaları