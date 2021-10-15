Pep Guardiola, Raheem Sterling'e yanıt verdi: Mutsuzsa çok seçeneği var

Pep Guardiola, az süre aldığı için mutsuz olduğunu açıklayan Raheem Sterling'e yanıt verdi,

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, daha önce yaptığı açıklamalarda takımda bu sezon az forma şansı bulması sebebi ile mutsuz olduğunu ve daha fazla forma şansı bulabileceği fırsatları değerlendirebileceğini açıklamıştı.

Basın toplantısında Sterling'in bu açıklamalarını değerlendiren takımın teknik direktörü Pep Guardiola, Sterling'in bunları söylediğini duymadığını ve takım yöneticilerinin de duyduğunu düşünmediğini söyledi. "Bazı oyuncular sürekli oynamak istiyor ama ben kimseye bunun garantisini veremem. Bunu onlara defalarca söyledim." diyen Guardiola, Riyad Mahrez'in de Joao Cancelo'nun da bu sezon çok şans bulamamasına rağmen şikayet edip söylenmediğinin altını çizdi.

Sterling'in bu durumda mutsuz olması hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, "Her zaman 90 dakika oynayacaklarını garanti edemem. Kararları oyunculara göre değil kulüp için en iyi olana göre alırım. Mutsuz futbolcular görmek istemiyorum, bu dünyanın sonu değil. Çok takım var, çok antrenör var, çok seçenek var. Kulübü arayın ve durumu çözün. Sadece Raheem'den bahsetmiyorum, genel olarak söylüyorum" diyerek İngiliz hücumcuya net cevabını verdi.

Bu sezon City forması ile 10 maçta ortalama 45 dakika süre alabilen Sterling, 1 gol 1 asist yapabildi. Yıldız oyuncu geçen sezon ise maç başına yaklaşık 75 dakika forma giymiş, 49 maçta 14 gol 12 asist yapmıştı.