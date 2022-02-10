Pep Guardiola: Dünyanın en iyi takımı Manchester City değil

Premier Lig'de Chelsea'nin 12 puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City'de Pep Guardiola, Brentford maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2-0 kazanılan maçtan sonra Guardiola, "Biz, dünyanın en iyi takımı değiliz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ya da Güney Amerika şampiyonu River Plate, en iyi iki takım." ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili ise Katalan teknik adam, "Maçı kazandık. En önemli şey buydu ve üç gün sonra kazanmak zorunda olduğumuz Norwich maçı var. Bu şekilde düşünmenin en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. Her gün daha iyi ve mutlu olmak için çabalıyorum." dedi.

Brentford'u sahasında Riyad Mahrez ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle mağlup eden Manchester City, Cumartesi günü Norwich'e konuk olacak. Ligde 60 puanla ilk sırada yer alan City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sporting Lisbon'la karşı karşıya gelecek.