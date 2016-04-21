People dergisi Jennifer Aniston'u 2016'nın en güzel kadını seçti

ABD'nin magazin alanında en prestijli ödüllerinden biri olan "People Dünyanın En Güzel Kadını Ödülü" bu yıl Jennifer Aniston'ın oldu. 47 yaşındaki Aniston, People tarafından '2016'nın en güzel kadını' seçildi.

NTV'de yer alan habere göre; ‘Friends’ dizisi ile tanınan 47 yaşındaki aktris bu haberi duyduğunda çok heyecanlandığını ve onur duyduğunu söyledi.

Aniston, en son 2004 yılında dergi tarafından bu kategoride birinci seçilmişti.

Jennifer Aniston kimdir?



Annesi ve babası gibi oyuncu olan Ansiton, 12 yaşında New York'un en prestijli tiyatro okullarından birinden mezun olduktan sonra bir dönem şansını Broadway'de denedi.

1980'li ve 1990'lı yıllarda televizyon yapımlarında boy gösteren Aniston, 2003'te yayınlanan Friends dizisi ile şeytanın bacağını kırdı ve adını Hollywood'un arana oyuncuları arasına yazdırdı.

Aniston, 2000 yılında evlendiği Brad Pitt ile az sayıda davetlinin katıldığı sade bir tören ile dünya evine girmiş, çift, 2005 yılında evliliklerini sonlandırmıştı.

Aldatıldığı yönündeki haberlerle magazin basınının gündeminden uzun bir süre düşmeyen Aniston, bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiş, Pitt, Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp aşık olduğu Angelina Jolie ile uzun süren birlikteliğinin ardından 2014 yılında evlenmişti.