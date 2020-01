Pentagram'dan 30. yıla özel 'Akustik' albüm

Türkiye'de 'heavy metal'in öncü grubu Pentagram, 30. yılında "Pentagram Akustik" adlı albümüyle dinleyenleriyle buluştu.

Albümde davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve vokalde Gökalp Ergen’den oluşan gruba, bu müzikal yolculuğun efsane isimleri Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın yanı sıra Kerem Özyeğen, Ozan Tügen, Şebnem Ferah, İskender Paydaş gibi değerli konuklar da eşlik etti.

1992 tarihli “Trail Blazer” albümündeki vokalleriyle Pentagram tarihinde iz bırakan Ogün Sanlısoy, yeni albümde güçlü perküsyon düzenlemesiyle öne çıkan “No One Wins The Fight”ı ve Pentagram’ı kurulduğu 1987’den bu yana takip eden kemik kitlenin her daim favori şarkılarından “Fly Forever”ı yeniden seslendiriyor.

Yayınlandığı 1997 yılında Pentagram’ın daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan “Anatolia”, uluslararası yankı bulan “Unspoken” ve “Bir” albümlerinde Pentagram’ın sesi olan Murat İlkan, albümde Melisa Uzunarslan’ın kemanıyla büyülediği “For The One Unchanging” ve klasiklerden “In Esîr Like an Eagle” şarkılarını yorumluyor.

“Trail Blazer” ve “Anatolia” albümlerinde yüksek voltajlı imzaları bulunan Demir Demirkan da, Pentagram’a bu kez akustik gitarıyla eşlik ediyor.

2010'da gruba katılan Gökalp Ergen, yakın dönem konserlerinde hep bir ağızdan söylenen “Geçmişin Yükü”, “Uzakta” ve İskender Paydaş’ın piyanoyla katıldığı “Apokalips”i seslendirirken, “Give Me Something To Kill The Pain”de de Murat İlkan’la beraber bir düet sunuyor.

Aşık Veysel’in yıllar içinde Pentagram’la da özdeşleşen başyapıtı “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve grubun en bilinen şarkılarından “Sonsuz” da bu albümde dikkat çekiyor. Gökalp Ergen, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy bu parçaları birlikte seslendiriyor. “Sonsuz” şarkısının Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde hazırlanan video klibi de çok yakında Pentagram’ın vevo kanalında ve tüm müzik kanallarında müzikseverlerle buluşacak. Dile kolay, 30 yıl! Efsane kadro tekrar bir arada!

Albümün diğer sürprizi de, grubun yakın dostu Şebnem Ferah’ın “Anatolia” şarkısını seslendirmiş olması. Kendine özgü yorumuyla Anatolia’ya yeni bir boyut katan Şebnem Ferah, bu performansıyla da oldukça konuşulacak.

Pentagram, akustik enstrümanlarla tekrar yorumladıkları şarkılarında tüm efektleri kapatarak, 30 yıllık bir serüveni paylaştıkları her yaştan müzik tutkununu, yeni ve farklı bir yolculuğa davet ediyor. Bugün dijital platformlarda ve raflarda yerini alan “Akustik” albümü, Nisan ayında plak formatında dinleyiciyle buluşacak.

Akustik konserler başlıyor

Pentagram, albümle birlikte Akustik konser serisine başlıyor. Efsane kadro ilk kez 17 Mart’ta İzmir Arena’da Pentagram dinleyicisiyle biraraya gelerek Körfez’e karşı seslendirecek şarkılarını. Ardından 22 Mart’ta rotayı Ankara’ya çevirip Jolly Joker Ankara’da konser verecek olan Pentagram, 25 Mart’ta İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak. Grup 29 Mart’ta Eskişehir 222 Park’ta akustik tınılarıyla şehri fethettikten sonra, 31 Mart’ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dinleyici ile buluşacak.