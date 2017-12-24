Pentagram bugün IF Performance Hall’da

Türkiye’nin köklü heavy metal gruplarından Pentagram, Beşiktaş’taki IF Performance Hall’da bugün saat 19:00’da sahne alacak.

30. yıla özel akustik konser turnesinin finalini geçtiğimiz günlerde Zorlu PSM Sahnesi’nde yapan grubun elektrik setle vereceği konserde, yolu Pentagram’dan geçen solistler Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy da sahnede olacak.

Cenk Ünnü, Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Metin Türkcan ve Gökalp Ergen’den oluşan Pentagram, 30. yıla özel olarak çıkardığı Akustik albümünün turnesi kapsamında birçok farklı şehirde konser vermişti.