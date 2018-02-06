Pentagon'un hesaplarında 900 milyon dolarlık 'kaçak' iddiası

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Lojistik Ajansı'nın toplam 800 milyon doların üzerindeki giderlerin hesabını doğru şekilde veremediği iddia edildi.

Politico gazetesinin Ernst&Young şirketinin Pentagon'da yaptığı iç denetimle ilgili rapora dayandırdığı habere göre ajans, 800 milyon doları aşan harcamaları muhasebe kayıtlarına doğru şekilde yansıtamazken 100 milyon dolarlık bir diğer gideri tam olarak kayıt altına almadı.

Gazetenin aktardığına göre Ernst&Young raporunda "Tamamlanmış inşaat projeleriyle ilgili 465 milyon dolar tutarındaki belgeler ile projeler için harcanan 384 milyon doları gösteren belgeler bulunamadı" dendi.

100 milyon dolarlık bilgisayar projesinin evraklarının da eksik olduğuna dikkat çeken Ernst&Young, "Ajansın beyanlarında, beyan edilen giderleri teyit eden belgeler bulunmuyor" diye vurguladı.

Yıllık 40 milyar dolarlık bütçeye sahip lojistik ajansı tedarik hizmetleri sunuyor. Ajansın 25 bin çalışanı, ordu için günde 100 bin siparişi yerine getiriyor.