Pentagon'un başına geçecek olan James Mattis kim?

"Nazik olun, profesyönel davranın. Ama tanıştığınız herkesi öldürmek üzere bir planınız da olsun."

2003'te Irak'ın işgali sırasında General James Mattis ABD deniz piyadelerine işte bu tavsiyede bulunuyordu. Mattis şimdi Pentagon'un idaresini devralmaya hazırlanıyor.

'Deli Köpek' (Mad Dog) lakabıyla bilinen General Mattis, hem şahin tutumuyla, hem de çok konuşulan sözleriyle tanınıyor.

Donald Trump, Kasım ayında 44 yıl ABD Deniz Piyade Birliği'nde hizmet vermiş olan Mattis'le tanıştıktan sonra "Gerçek bir general" demişti.

General Mattis'in Deniz Piyadeleri kariyerinde edindiği bir diğer lakap ise 'Savaşçı keşiş'. Çünkü hayatı boyunca ne evlenmiş ne de çocuk sahibi olmuş.

Mattis, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (CENTCOM) görevini tamamladıktan sonra emekli olmuştu.

CENTCOM, ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarından sorumlu kolu.

Mattis, o dönemlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarını kamuoyu önünde açık bir dille eleştiriyordu.

En ciddi eleştirileri ise İran konusunda yapıyordu.

Mattis İran'ı "Orta Doğu'da istikrarın önündeki en kalıcı tehdit" olarak tanımlıyor.

General Mattis 1991 Körfez Savaşı sırasında bir taburun komutanıydı. 2001'de ise Afganistan'daki özel kuvvetleri komuta etti.

2003 Irak işgali sırasında da kilit rol üstlenen Mattis, Felluce çatışmalarında deniz piyadelerini komuta ediyordu.

O dönemlerde bir el kitabı yazan Mattis, mezhep çatışmalarının nasıl önlenebileceğini anlatıyordu.

Mattis'in sözünü sakınmayan bir general olması hem takdir gören, hem de eleştirilen bir yanı.

2005 yılında San Diego'daki askerlere hitap ederken söyledikleri yüzünden büyük eleştiri almıştı.

Mattis konuşmasında, "Bazı insanları vurmak eğlenceli oluyor. Sizi desteklerim. Boğuşmayı da severim" diyordu.

Bir diğer konuşmasındaysa, "Afganistan'a gittiğinizde kadınları 5 yıldır peçe takmadıkları için tokatlayan adamlar görüyorsunuz. Bu adamların içinde zaten erkeklik falan kalmamış. O yüzden bunları öldürmek acayip eğlenceli" diyordu.

ABD Deniz Piyadeleri Birliği o dönemde Mattis'in sözleri üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalmış ve "Daha iyi kelimeler seçmeliydi. Daha dikkatli olmalıydı" demişti.

Mattis'in Savunma Bakanı olarak göreve başlaması için Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Kongresi'nden onay alması gerekiyor.

Mattis Kongre onayını da alırsa, ABD Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan ikinci emekli general olacak.

1950'li yıllarda Harry Truman'ın başkanlık döneminde emekli General George Marshall Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.