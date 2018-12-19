Pentagon'dan 'Suriye'den çekilme' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını’ söyleyerek çekilme sinyali vermesinin ve Amerikan basınına ‘hızlı ve tam bir çekilmenin planlandığı’ haberlerinin sızdırılmasının ardından Pentagon Sözcüsü Albay Bob Manning “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ancak Pentagon’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray’dan kafaları karıştıracak bir hamle geldi. Beyaz Saray, “Suriye’den askerlerin eve dönmeye başladığını” açıkladı. Amerikan basını bu gelişmeler üzerine, Trump yönetimi ile Pentagon arasında Suriye konusunda yaşanan anlaşmazlıkların bir kez daha gün yüzüne çıktığı yorumunu yaptı.