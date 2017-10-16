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Dünya

Pentagon'dan Kerkük açıklaması

ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi

16 Ekim 2017 22:03

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Irak'taki ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı güçlerin an itibariyle Kerkük dolaylarında bulunduğu ancak çatışmaların yaşandığı sırada şehirde olmadıkları belirtildi. Açıklamada, ABD kuvvetlerinin Kerkük dolaylarında bulunmasının kimse için herhangi bir tehdit yaratmadığına dikkat çekildi.

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