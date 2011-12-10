Pentagon'da yarışı Türk mühendis kazandı





T24- Pentagon'un düzenlediği 'Dijital Adli Tıp Yarışması'nda 52 farklı ülkeden bin 147 gruba karşı 'Yalnız Kurt' ismiyle tek başına yarışan Türk hacker Can Yıldızlı, birinci oldu. Amerika'da burslu doktora hakkı da kazanan Yıldızlı, 25 yaşında bir bilgisayar mühendisi.









AA'nın haberine göre, Sabancı Üniversitesi'nden mezun olan Yıldızlı, aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı sırada ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Siber Suç Merkezi'nin düzenlediği uluslararası yarışma ilanını görür. Başvuruda bulunan Yıldızlı, internet üzerinden on-line gerçekleştirilen yarışmada, sanal alemde hacker'ların izlerini sürme ve delil toplama ile ilgili istihbarat problemlerini ustalıkla çözer. En sonunda da "LoneWolf-Yalnız Kurt'' adıyla "tek başına'' yarışan Can Yıldızlı, büyük bir başarıya imza atarak yarışmada birinciliği göğüsler.





Dünya çapında büyük ilgi gören Dijital Adli Tıp Yarışması'na bu yıl 52 ülkeden bin 147 grup katıldı. 3'er ve 4'er kişilik gruplar arasında bilgisayar teknolojileri üreten şirketler ve siber savaş konusunda uzman istihbaratçılar ile askerî ve polisiye birimlerde görev yapan ekiplerin yanı sıra çeşitli üniversitelerde görev yapan bilişim uzmanları yer aldı.





Yıldızlı, yarışma süresince hedef olarak gösterilen dijital ortamdaki onlarca şifreyi kırarak resim ve müzik dosyalarının arkasına gizlenen verileri buldu. Geliştirdiği programlarla da profesyonel hacker'ların izlerini süren Yıldızlı, elde ettiği dijital deliller sayesinde de adını siber aleme altın harflerle yazdırdı.





İstihbarat alanında yapılan 'en uzun süreli yarışma'da birinci olan Yıldızlı, ödül olarak ABD Savunma Bakanlığı'nın Atlanta'da düzenleyeceği uluslararası konferansa davet mektubu aldığını söyledi. Yıldızlı, burada düzenlenecek törenle plaketini alacak



