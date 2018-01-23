Pentagon: YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeğini açıkladığı bildirildi.

AA, Pentagon'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladığını duyurdu.

Operasyon başlamadan önce Afrin bölgesinin Rusya'nın denetiminde olduğunu açıklayan ABD yönetimi Zeytin Dalı Harekâtı başladıktan sonra da bu açıklamasını yinelemişti.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinden YPG konvoylarının Afrin’deki unsurlara destek vermek için harekete geçtiği haberleri üzerine AA muhabirine konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin SDG ile ilişkisinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını dolayısıyla böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade etti.

IŞİD'e karşı savaşan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağladıklarını söyleyen Galloway, "Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle DEAŞ'a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler" şeklinde konuştu.

Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti:

"Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, 'artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz' derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar."

Galloway, Suriye’de ortaklarına verdikleri silahların sadece IŞİD ile mücadele için olduğunu başka amaçlarla kullanılması durumunda ABD’nin yardımlarını kesmek dahil uygun adım atacağını ifade etti.