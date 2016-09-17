Pentagon yetkilisi: Tel Abyad'da ABD bayrağını biz astık, Türkiye tarafından kuvvetlerimize ateş açıldı!

Perşembe günü Suriye’nin Tel Abyad kentinde dalgalanan Amerikan bayrağını, bölgedeki YPG unsurlarının değil Amerikan özel kuvvetlerinin göndere çektikleri ortaya çıktı. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bayrağın binanın üstüne çekilmesinden sonra, Türkiye tarafından Amerikan askerlerine ateş açıldığını, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD ve Türk askerlerinin Suriye’de ilk kez sahada birlikte savaşmaya başladıkları perşembe günü, işbirliğinin olduğu Ar Rai / Çobanbey bölgesinin yaklaşık 200 km doğusundaki Tel Abyad’da iki tarafın silahlı güçlerinin birbirlerini hedef alma riski yaşandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısına denk gelen Suriye’nin Tel Abyad kentinde önceki gün bazı evlerin çatılarına asılan Amerikan bayraklarının kenti kontrol eden YPG güçleri tarafından değil bölgedeki Amerikan özel kuvvet askerleri tarafından asıldığı belirtilirken, konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bayrağın çekilmesinin ardından bilinmeyen bir kaynaktan Amerikan askerlerine ateş açıldığını söyledi. Başka bir Pentagon yetkilisi ise ateşin, sınırın Türkiye tarafından açıldığını belirtti.

Ar Rai’de birkaç düzine Amerikan özel kuvvet askerinin, Türk askerleriyle koordinasyon içinde IŞİD’e karşı harekât planlamak için Türkiye’nin isteğiyle bölgeye intikal ettiği gün yaşandığı belirtilen olayla ilgili konuşan üst düzey Amerikalı yetkili, Haziran 2015’ten beri YPG’nin kontrolünde olan Tel Abyad’daki Amerikan askerlerinin sayılarına ve görevlerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Cenevre Sözleşmesi gereği, bulundukları yeri belirtmek için bayrak çektiklerini söyledi. Yetkili, “Bayrağın çekilmesinden sonra Amerikan özel kuvvetlerinin bulunduğu yere ateş açıldı. Herhangi bir yaralı yok. Şu anda askerler bölgede değiller” dedi. Yetkili, ateşin hangi istikametten geldiğine açıklık getirmekten kaçındı. Ancak konuyla ilgili bilgi veren başka bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, ateşin Türkiye tarafından geldiğini belirtti. Amerikalı yetkililer, olaya ilişkin Türk yetkililerle herhangi bir temas kurup kurmadıkları konusunda da yorum yapmadılar.

ABD’li yetkililerin perşembe günü olaya ilişkin ilk tepkileri ise konudan o sırada haberdar olmadıkları yönündeydi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, o günkü basın toplantısında soru üzerine “Konuyla ilgili o haberleri görmedim. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapıyoruz. Tahmin ediyorum ki, bu örnekte de böyle olmuşsa, konu konuşulmuştur” demişti.