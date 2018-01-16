Pentagon ve IŞİD karşıtı koalisyon, Afrin konusundaki tutumunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı ve IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin operasyon başlatmaya hazırlandığını duyurduğu Afrin’in ‘sorumluluk alanı dahilinde olmadığı’ belirtildi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin’deki Kürt güçlerinin ‘IŞİD’le mücadele operasyonlarının bir parçası olarak kabul edilmediğini’ söylerken; ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Afrin operasyon alanımız değil” dedi.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Pentagon sözcüsü Galloway, Afrin'de bulunan PYD güçlerine ilişkin, "Onları IŞİD mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır”

ABD'nin Afrin'de destek veya eğitim vermediğini kaydeden Galloway, “Suriye Demokratik Güçleri alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır” diye konuştu. Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz"

Bir diğer Pentagon Sözcüsü Eric Pahon da "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var" ifadelerini kullandı. "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda görüşme olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu" dedi.

"Afrin operasyon alanımız değil"

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Dillon da AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, PYD güçlerini destekleyip desteklemeyeceklerine yönelik soruya, "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde IŞİD'i yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını verdi.