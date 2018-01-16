Erdoğan: Afrin operasyonunu Suriyeli muhalif güçlerle yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda olduğu gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Suriyeli muhalif güçlerce ortak şekilde icra edileceğini söyledi.

ABD'nin 30 bin kişilik 'sınır gücü' güvenliğine Suriye rejiminin de sıcak bakmadığını belirten Erdoğan, "Neyin sınır güvenliği, rejim de sıcak bakmıyor bu duruma" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi düşünmediğini de belirten Erdoğan, " Trump'ı aramayı düşünmüyorum, Putin'le görüşme sürüyor" ifadesini kullandı.