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BBC Türkçe

Pentagon: Üst düzey el Kaide yetkilisi Haydar Kırkan öldürüldü

ABD, Suriye'de insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, Türkiye'de de bazı saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen Haydar Kırkan'ı öldürdüğünü açıkladı

03 Kasım 2016 03:00

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde 17 Ekim'de insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey isimlerinden olduğu iddia edilen Haydar Kırkan'ın öldürüldüğünü açıkladı.

AP'nin haberine göre, Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis günlük basın toplantısında, Kırkan'ın uzun bir süre El Kaide adına kuryelik yaptığını ve bir dönem Usame bin Ladin ile doğrudan bağlantıda olduğunu ifade etti.

ABD'li sözcü, Kırkan'ın, El Kaide'nin Suriye, Türkiye ve Avrupa'dan sorumlu üst düzey saldırı planlayıcısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kırkan'ın adı, 2007 yılında Türkiye'de El Kaide üyesi olduğu iddia edilen bir gruba yönelik soruşturmada gündeme gelmişti.

Söz konusu soruşturma, Kasım 2003'te İstanbul'da iki sinagog ve beş gün sonra da Levent'teki HSBC Bank Genel Müdürlük binası ile Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu'na düzenlenen intihar saldırılarının ardından başlatılmıştı.

Emniyet yetkilileri, o dönem El Kaide'nin Türkiye yapılanmasının çökertildiğini açıklamış ancak Kırkan yakalanamamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2016'da güncellediği arananlar listesinde de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğu iddia edilen 1980 Konya doğumlu Haydar Kırkan adı da yer alıyor.

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