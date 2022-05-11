Pentagon: Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair sinyaller görüyoruz

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın işgali sırasında yakalanan bazı Ukraynalıların zorla topraklarından çıkarılıp Rusya'ya götürüldüğüne dair sinyaller gördüklerini ifade etti.

Kiev'in "1.2 milyon Ukraynalının Rusya'ya gönderildiği ve kamplarda tutulduğuna" dair raporları hakkında pazartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Jonh Kirby, "Kaç tane insanın gönderildiğine veya kampların neye benzediğine dair yorumda bulunamam" dedi.

Kirby, "Ancak Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair sinyaller görüyoruz" dedi. Pentagon sözcüsü, bunu "vicdansız" ve "sorumlu bir gücün yapmayacağı bir hamle" olarak nitelendirdi.

Kiev, Ukraynalıların kendi ülkelerinden zorla çıkarıldıktan sonra Rusya'nın izole bölgelerine yerleştirildiklerini iddia ediyordu.

Kirby, Rusya'nın hamleleri için "etnik temizlik" ifadesini kullanmazken, böyle nitelendirmeleri yapmanın Pentagon'un görevi olmadığını belirtti.