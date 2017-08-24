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Dünya

Pentagon: Türkiye'nin endişelerine yanıt verdik

Erdoğan, YPG'ye yapılan silah yardımından duyulan rahatsızlığı dile getirmişti

24 Ağustos 2017 20:24

Pentagon Sözcüsü Dana W. White, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Ankara’da Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Mattis’in, çarşamba günü Canikli ile ilk kez bir araya geldiğini hatırlatan White, şu bilgileri verdi:

"İki bakan, süregelen açık ve dürüst diyalog ihtiyacı, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün önemi ve İran’ın bölge üzerindeki zararlı etkilerini ele almışlardır. Bakanlar ayrıca, IŞİD’i ortadan kaldırmaya yönelik ortak kararlılığı bir kez daha teyit etmişlerdir."

"Bölgesel güvenlik ve strateji ele alındı"

Mattis’in daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan sözcü, şöyle devam etti: "Görüşmede bölgesel güvenlik ve stratejiyi ele almışlardır. Bakan Mattis, ABD’nin Türkiye ile ikili ilişkilerine olan bağlılığını ifade etmiştir. Aynı zamanda Mattis, Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerine de yanıt vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Savunma Bakanı Mattis, daha istikrarlı ve güvenli bir bölgeye yönelik koşulların oluşturulmasında her iki ülkenin de çıkarı bulunduğunu ifade etmişlerdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir günlük ziyareti için Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesinde, Pentagon'un YPG'ye silah yardımı yapılması kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. 

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