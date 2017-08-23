Erdoğan'dan ABD Savunma Bakanı Mattis'e PYD mesajı

ABD Savunma Bakanı James Mattis; Ürdün, Bağdat ve Erbil ziyaretlerinin ardından bugün Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mattis'i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Erdoğan, Mattis'e ABD'nin PYD'ye verdiği destekten dolayı Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Mattis ve beraberindeki heyet Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Canikli ve Mattis, ikili görüşmelere başladı.



Daha sonra Mattis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.



Cumhurbaşkanılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mattis'e ABD'nin PYD'ye verdiği destekten dolayı Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Kabulde ayrıca, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği belirtilirken; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı kaydedildi.