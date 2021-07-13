Pentagon: Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusunda istekli olmasına minnettarız

T24 Dış Haberler

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanı'nın korunması üzerine görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Günlük basın toplantısında Kirby, "Türkiye'ye bu çabaya liderlik etmeye istekli oldukları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hamid Karzai Havalimanı üzerine yapılan bu görüşmelerin "verimli" geçtiğini söyledi

Kirby, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi, hala detaylar üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Bunları netleştirdiğimizde daha detaylı konuşabiliriz" dedi.

"Başkan (Joe Biden) Kabil'de diplomatik varlığımız olacağını vurguladı" diyen Kirby, "Bunu yapmak için havalimanında yeterli güvenliğe sahip olmamız gerekiyor. Diplomatlarımızı ve Afganistan'da yapacakları işleri korumak için yeterli güvenlik lazım" ifadelerini kullandı.