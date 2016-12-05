Pentagon: Trump göreve başlamadan Musul’u almak mümkün

ABD Savunma Bakanı Carter Trump'ın başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar Musul'un geri alınıp alınamayacağı sorusuna "Bu kesinlikle mümkün ve sert bir savaş olacak” yanıtını verdi. Carter IŞİD'in kent içinde gösterdiği direnç bakımından bunun nasıl gerçekleşebileceği konusunda ayrıntıya girmedi.

Musul taarruzu Irak hükümet birlikleri, Kürt güçleri ve Şii Haşdi Şabi milislerinden oluşan yaklaşık 100 bin kişilik güçle 17 Ekim tarihinde başlatıldı. Irak Ordusu güneyden Peşmerge güçleri kuzeyden kente yaklaşırken, ABD öncülüğündeki koalisyon da taarruza havadan ve karadan destek verdi. Ancak kötü hava şartları hava operasyonlarını ve taarruzu da olumsuz etkiledi.

IŞİD'in elindeki en büyük kent olan Musul'un geri alınması Irak ve Suriye'de bir egemenlik alanı oluşturan örgütün dağıtılması büyük stratejik önem taşıyor. Musul'un dörtte üçünün hâlâ IŞİD elinde olduğu belirtilirken Iraklı yetkililerin açıklamalarına göre örgüt toprak kaybetmeyi sürdürüyor. IŞİD militanlarının sivillerin içine saklanmış olduğu ve bir tünel ağı kullanarak saldırılar düzenleme kapasitesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda operasyonun gelecek yıla sarkacağı tahmin ediliyor.

“Koalisyon güçleri Irak’ta kalmalı”

ABD Savunma Bakanı Ash Carter ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD ülkeden çıkartıldığında da Irak'ta kalması gerektiğini söyledi. Carter "Özellikle Irak'ta koalisyonun uzun süreli destek sağlaması ve IŞİD'den temizlenen bölgeleri tutmak için yerel polisi, sınır muhafızlarını ve diğer güçleri eğitme, teçhizatlandırma ve destekleme çalışmasını sürdürmesi şart” dedi.

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump Carter'dan savunma bakanlığı görevine General James Mattis'i seçmişti. Ash Carter, Mattis'i kutlayarak halefinin ABD Senatosu'ndan onay çıktıktan sonra görevi hızla devralacağına inandığını söyledi.

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Reuters / EC, GA