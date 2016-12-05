T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: Trump göreve başlamadan Musul’u almak mümkün

"Kesinlikle sert bir savaş olacak"

05 Aralık 2016 15:44

ABD Savunma Bakanı Carter Trump'ın başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar Musul'un geri alınıp alınamayacağı sorusuna "Bu kesinlikle mümkün ve sert bir savaş olacak” yanıtını verdi. Carter IŞİD'in kent içinde gösterdiği direnç bakımından bunun nasıl gerçekleşebileceği konusunda ayrıntıya girmedi.

Musul taarruzu Irak hükümet birlikleri, Kürt güçleri ve Şii Haşdi Şabi milislerinden oluşan yaklaşık 100 bin kişilik güçle 17 Ekim tarihinde başlatıldı. Irak Ordusu güneyden Peşmerge güçleri kuzeyden kente yaklaşırken, ABD öncülüğündeki koalisyon da taarruza havadan ve karadan destek verdi. Ancak kötü hava şartları hava operasyonlarını ve taarruzu da olumsuz etkiledi.

IŞİD'in elindeki en büyük kent olan Musul'un geri alınması Irak ve Suriye'de bir egemenlik alanı oluşturan örgütün dağıtılması büyük stratejik önem taşıyor. Musul'un dörtte üçünün hâlâ IŞİD elinde olduğu belirtilirken Iraklı yetkililerin açıklamalarına göre örgüt toprak kaybetmeyi sürdürüyor. IŞİD militanlarının sivillerin içine saklanmış olduğu ve bir tünel ağı kullanarak saldırılar düzenleme kapasitesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda operasyonun gelecek yıla sarkacağı tahmin ediliyor.

“Koalisyon güçleri Irak’ta kalmalı”

ABD Savunma Bakanı Ash Carter ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD ülkeden çıkartıldığında da Irak'ta kalması gerektiğini söyledi. Carter "Özellikle Irak'ta koalisyonun uzun süreli destek sağlaması ve IŞİD'den temizlenen bölgeleri tutmak için yerel polisi, sınır muhafızlarını ve diğer güçleri eğitme, teçhizatlandırma ve destekleme çalışmasını sürdürmesi şart” dedi.

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump Carter'dan savunma bakanlığı görevine General James Mattis'i seçmişti. Ash Carter, Mattis'i kutlayarak halefinin ABD Senatosu'ndan onay çıktıktan sonra görevi hızla devralacağına inandığını söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Savunma Bakanı Ash Carter Musul IŞİDDonald TrumpSavunma Bakanı Carter Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24