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Dünya

Pentagon: Suriye'de kalmayı sürdüreceğiz

"Suriye'deki IŞİD'e karşı kesin zafere ulaştığımızda, bölgedeki varlığımızı düzenleyeceğiz"

06 Nisan 2018 13:40

Pentagon, ABD'nin Suriye'deki 'IŞİD militanları'yla savaşmaya yönelik askeri politikasının, bu hafta Donald Trump ile yapılan görüşmelerin ardından aynı kaldığını ve askere çekilmek için bir tarih verilmediğini duyurdu.

Üst düzey bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın bu hafta ABD Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de IŞİD'i yenmek için biraz daha görevde kalmasını ancak nispeten yakın vadede sürecin sonlanmasını istediğini söyledi.

Trump, geçen hafta ABD askeri kuvvetlerine Suriye'den çıkma isteğinin işaretini vermiş ve yetkililer Trump'ın ülkenin iç güvenlik sorunları nedeniyle erken geri çekilmeyi zorladığını söylemişti. General Kenneth McKenzie verdiği demeçte, “Suriye'deki IŞİD'e karşı kesin zafere ulaştığımızda, bölgedeki varlığımızı düzenlemeyi her zaman düşünmüştük, bu anlamda hiçbir şey değişmedi” dedi.

McKenzie, Trump'ın ABD ordusuna herhangi bir zaman çizelgesi vermediğini de ekledi.

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