Pentagon sözcüsünden kritik açıklama: Durum belirsiz, Kobani düşebilir

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Kobani'de durum hala belirsiz ve değişken. Kentin hala düşebileceğine inanıyoruz" dedi.

Kirby'e günlük basın brifinginde Kobani'deki gelişmelere ilişkin sorular da yöneltildi. Terör örgütü IŞİD'in şehri hala tehdit ettiğini belirten Kirby, dün ve bugün örgütün Kobani yakınlarındaki hedeflerine hava saldırılarının devam ettiğini hatırlattı. Kirby, ABD ordusunun IŞİD hedeflerini vurmayı sürdürerek IŞİD'le mücadelelerine devam eden Kürt güçlere yardım ettiklerini belirterek, kentte karmaşık ve çekişmeli bir atmosferin bulunduğunu kaydetti.

"Şehrin büyük bir bölümü Kürt güçlerin kontrolünde bulunuyor" diyen Kirby, "Kobani'de durum hala belirsiz ve değişken. Kentin hala düşebileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin Pazar gecesi havadan bıraktığı yardımların IŞİD'in eline geçtiğini iddia eden videoların internette yer almasıyla ilgili soru üzerine Kirby, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) ve Pentagon'ın videoları incelediğini kaydetti. Görüntülerin internette yeni yayımlandığını ve gerçekliğini araştırdıklarını dile getiren Kirby, "Analistlerin en hızlı şekilde görüntülerin gerçekliğini araştırmak için çalıştıklarını söyleyebilirim" diye konuştu.

Kürt güçlere yardımların havadan bırakılmasının çok etkili bir yol olduğuna işaret eden Kirby, ABD güçlerinin de yardımların bu şekilde havadan iletilmesinde çok başarılı olduğuna vurgu yaptı. Kirby, bu noktada daha önce Sincar Dağları'nda, Amerli'de insanı yardımları başarılı şekilde ulaştırdıklarını hatırlatarak, Kobani'de de havadan 28 paketin bırakıldığını ve bunlardan 1 tanesinin IŞİD'in kontrolündeki sahaya düştüğünü anlattı. Kirby, CENTCOM'un da dün yaptığı açıklamada IŞİD'in bölgesine düşen paketin vurulduğunun belirtildiğini kaydetti.

'Operasyonların maliyeti 424 milyon dolar'

Kirby, bir soru üzerine de 8 Ağustos'tan bu yana IŞİD hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'de devam eden operasyonların yaklaşık 424 milyon dolara mal olduğunu bildirdi.

"Operasyonların maliyeti günlük 7,6 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. 8 Ağustos'tan, kinetik operasyonların başlangıcından itibaren yaklaşık 424 milyon dolar" ifadesini kullanan Kirby, Irak ve Suriye operasyonlarında sağlanan ilerlemenin yavaş olduğunu ve bir dönüm noktasına ne zaman ulaşabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu dile getirdi.