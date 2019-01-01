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Dünya

Pentagon Sözcüsü, Savunma Bakanı'nın istifasının ardından görevinden alındı

Dana White'ın, Savunma Bakanı Mattis'in yerine bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor

01 Ocak 2019 10:42

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atandı.

Uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon Sözcüsü ve Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasıyla birlikte görevden alındı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Ayrıcalık ve onurdu"

Summers, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

White ise Twitter hesabı üzerinden "Bakan Mattis, askerlerimiz ve onları destekleyen tüm sivillerle birlikte hizmet etme fırsatını bana verdiği için bu yönetime müteşekkirim. Bu benim için ayrıcalık ve onurdu." paylaşımında bulundu.

Mattis tarafından göreve getirilen White'ın, Mattis'in yerine Bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor. 

Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine istifa etmişti. 

 

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