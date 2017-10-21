Pentagon Sözcüsü Galloway: Türkiye’nin PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz

Nafiz ALBAYRAK / ABD, (DHA) ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Öcalan posteri açılması hakkında açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Adrien Rankine Galloway tarafından yapılan açıklamada, ‘’Rakka\'nın özgürlüğe kavuşması ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın resminin de bulunduğu poster açılmasını kınıyoruz’’ ifadelerine yer verildi. ABD’nin 1997’den bu yana PKK’yı yabancı terör örgütü olarak tanıdığını belirten Galloway, ‘’NATO müttefikimiz Türkiye’nin, PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz, bu mücadelede verilen kayıpların farkındayız’ dedi.

IŞİD’e karşı mücadele veren koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Ryan Dillon da ‘Koalisyon güçleri ayrıştırıcı be bölücü simgelerin asılmasını ya da gösterilmesini onaylamıyoruz. Zaman IŞİD’e odaklanma zamanı’ dedi.