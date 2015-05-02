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Dünya

Pentagon sözcüsü: ABD'li eğitimcinin Türkiye'ye gittiği haberleri asılsız

'Güvenlik gerekçeleri nedeniyle eğitim merkezlerine dair herhangi bir bilgiyi kamuoyuna açıklamıyoruz'

02 Mayıs 2015 01:10

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Elissa Smith, Suriyeli ılımlı muhalifleri eğitmek üzere 123 Amerikan askerinin yanlarında silahlarla beraber geçen hafta Türkiye'ye geldiğine yönelik haberlerin "asılsız ve hatalı" olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Elissa Smith, bir dizi koalisyon güçleri personelinin zaten Suriyeli gönüllülerin gelişlerine hazırlıklar için eğitim alanlarında konuşlandırıldığını kaydetti.

"ABD personeli sadece çok uluslu eğitmenler ekibinin bir parçası. 123 ABD'li eğitimcinin geçen hafta Türkiye'ye gittiğine yönelik haberler hem asılsız hem de hatalı" diyen Smith, ayrıca, "Güvenlik gerekçeleri nedeniyle eğitim merkezleri veya çok uluslu eğitim ekibinin bileşenlerine dair herhangi bir bilgiyi kamuoyuna açıklamıyoruz" ifadesini kullandı.

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