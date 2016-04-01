Pentagon, sitesine saldıranlara 150 bin dolar verecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kurumun sistemlerindeki siber güvenliğini test etmek amacıyla 'Pentagon'u Hackleyin' adlı bir etkinlik için kayıtlara başladı.

Sputnik'in haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar Pentagon‘un sistemlerindeki güvenlik açıklarını ve hataları bulmaya çalışacak.

'Hata avı' etkinliğinde, açıkları bulan hackerlar arasında dağıtılacak ödül 150 bin doları buluyor.

Etkinliğin organizasyonunu, IBM’den Facebook’a kadar bir çok şirketin güvenliğini sağlayan HackerOne şirketi gerçekleştirecek.

Bu arada Pentagon’un teste tabi tutulan bilgisayarlarının arasında kritik görev bilgileri bulunan bilgisayarlar yer almayacak. Etkinlik, 18 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak.