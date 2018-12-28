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Pentagon: Rejim güçlerinin Münbiç'e girdiği haberleri doğru değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

28 Aralık 2018 21:14

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IŞİD karşıtı koalisyon, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin Münbiç ilçesinde askeri güç değişimine yönelik asılsız iddialara rağmen Koalisyon bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir belirti görmedi. Tüm taraflara Münbiç'in bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Suriye ordusundan bugün yapılan "Birliklerimiz Münbiç'e girerek Suriye Cumhuriyeti'nin bayrağını çekti" ifadeleri kullanıldı. Suriye ordusu, "Münbiç'teki tüm Suriye vatandaşları ve diğerleri için güvenlik garantisi" denilmişti.

 

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