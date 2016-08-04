Pentagon: Rapçi IŞİD militanı yaşıyor



ABD Savunma Bakanlığı Ekin 2015'te Denis Cuspert'in, IŞİD'in Suriye'deki kalesi sayılan Rakka'nın hedef alındığı hava harekatı sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu. New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, ‘bu tespitin doğru olmadığının ve Cuspert'in bombardımandan canlı kurtulduğunu' söyledi. Amerikan makamlarının geçen yıl verdiği "Cuspert öldü" haberi Alman güvenlik çevrelerince doğrulanmamıştı.

Lakabı Deso Dogg

40 yaşındaki Berlin doğumlu Cuspert'in annesi Alman, babası Ganalı. Cuspert 2000'li yılların başlarlında Deso Dogg takma adıyla Rap müziği yapmaya başlamış ve kendini tanıtmıştı. İslamcıları hedef alan arama operasyonu sırasında Almanya'dan kaçan Denis Cuspert 2013 yılında IŞİD militanı olarak Suriye'de yeniden ortaya çıkmıştı.

Cuspert IŞİD'in baş propagandacısı olmuş ve Ebu Talha el-Almani adıyla yayınladığı video mesajlarında şiddet ve saldırı tehditleri savurmaya başlamıştı. IŞİD tarafından kesilen bir başla poz vermişti. Cuspert'in aynı zamanda IŞİD'e Almanya'dan militan kazandırmakla görevlendirildiği de ögrenilmişti.

"Küresel terörist"

Almanya'nın başvurusu üzerine Denis Cuspert 2015 yılında Birleşmiş Milletlerin aranan teröristler listesine alındı. Eski rapçi Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından da ‘küresel terörist' ilan edildi. Alman Başsavcılığı'nın savaş suçu şüphesiyle Cuspert hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.