T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: Operasyon planlanandan hızlı ilerliyor

Irak ordusu ve Kürt peşmerge güçleri öncülüğündeki Musul operasyonu sürüyor. Pentagon operasyonun ilk gününün başarılı olduğunu açıkladı. Operasyona Şii milislerin de katılması ülkede tartışma yaratıyor.

18 Ekim 2016 14:46

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Musul’u IŞİD’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyonun planlanandan hızlı ilerlediği belirtildi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Iraklı askerlerin ilk günde planlanan zamandan önce hedeflerine ulaştığını belirtti.

Ancak Sözcü Cook, Musul’daki operasyonun “zor” olacağını ve uzun süreceğini vurguladı. Cook, IŞİD milislerinin büyük direnişi ile karşılaşılacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Operasyon öncesinde de ABD’li üst düzey bir askeri yetkili, Musul’un kurtarılmasının haftalar hatta belki de daha uzun süreceğini söylemişti.

Uzun süren hazırlıkların ardından pazartesi sabahın erken saatlerinde başlayan operasyona Irak ordusunun yanı sıra polis ve Kürt peşmerge güçleri katılıyor. Pentagon Sözcüsü Cook, operasyonda komutanın Iraklılarda olduğunu belirterek, ABD askerlerinin sadece danışmanlık yaptığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin verdiği bilgilere göre operasyonun ilk gününde, 200 kilometrekarelik bir alanın Irak ordusu ve peşmerge güçlerinin eline geçti. Irak ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Musul’un güneyinde 12 köyü aldığı ve bazı bölgelerde kente 20 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada ise Musul’un 40 kilometer doğusunda 7 köyü ele geçirdikleri bildirildi.

IŞİD’in yayın organı Amak Irak ordusu ve peşmerge güçlerine yönelik çok sayıda intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Musul halkına çağrıda bulunarak, Irak ordusuna bağlı güçlerle dayanışma göstermelerini istedi. İki sene önce IŞİD Musul’u işgal ederken, halkın desteğini aldığını hatırlatan El İbadi, 2016’nın IŞİD karşısında zafer kazanma yılı olacağını söyledi.

"Musul halkı hükümetten korkuyor”

Musul, 2014 yılından beri IŞİD’in elinde bulunuyor. Gözlemciler, Musul’un kurtarılması halinde, IŞİD en önemli kalelerinden birini kaybedeceğine dikkati çekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Musul’un kurtarılması Irak’ta IŞİD’e karşı verilen mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olacağını” belirterek, bunun Irak’ta istikrarın sağlanması için de yeni bir fırsat yaratacağını kaydetti.

Berlin merkezli Politika ve Bilim Vakfı terörizm uzmanı Guido Steinberg ise IŞİD’e karşı elde edilecek bir zaferin sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Steinberg, Berliner Zeitung’a verdiği demeçte, halkın büyük bölümünün IŞİD milislerinden daha çok hükümetten korktuğunu dile getirdi. Steinberg, “İran’ın komutası altındaki Şii milislerin etkisinin artması ile durum daha da kötüleşti” dedi. Steinberg’e göre, halkın önemli bir bölümü kentin bir çeşit “Şii-İranlı işgaline uğramasından” kaygı duyuyor.

Operasyona Şii milislerin katılması tartışma yaratıyor. Şii milisler askeri operasyonda yer alacaklarını duyurmuştu. Sünniler, Şii milislerin Irak'ta etkinliğini artıracağı endişesiyle buna karşı çıkıyor. Musul, Irak'taki önemli Sünni kentler arasında bulunuyor. Irak'taki Sünnilerin önemli bir bölümü, ülkede çoğunluğu oluşturan Şiiler ve Şiilerin ağırlıkta olduğu merkez hükümet tarafından ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakKürtMusulSavunma Bakanlığı Pentagon&rsquo;danMusul&rsquo;u IŞİD&rsquo;inSözcüsü Peter CookIraklıSözcü Cook Musul&rsquo;dakiIŞİDABD&rsquo;liMusul&rsquo;unSözcüsü CookIraklılardaABDKürdistan Bölgesel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24