Pentagon: Operasyon planlanandan hızlı ilerliyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Musul’u IŞİD’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyonun planlanandan hızlı ilerlediği belirtildi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Iraklı askerlerin ilk günde planlanan zamandan önce hedeflerine ulaştığını belirtti.

Ancak Sözcü Cook, Musul’daki operasyonun “zor” olacağını ve uzun süreceğini vurguladı. Cook, IŞİD milislerinin büyük direnişi ile karşılaşılacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Operasyon öncesinde de ABD’li üst düzey bir askeri yetkili, Musul’un kurtarılmasının haftalar hatta belki de daha uzun süreceğini söylemişti.

Uzun süren hazırlıkların ardından pazartesi sabahın erken saatlerinde başlayan operasyona Irak ordusunun yanı sıra polis ve Kürt peşmerge güçleri katılıyor. Pentagon Sözcüsü Cook, operasyonda komutanın Iraklılarda olduğunu belirterek, ABD askerlerinin sadece danışmanlık yaptığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin verdiği bilgilere göre operasyonun ilk gününde, 200 kilometrekarelik bir alanın Irak ordusu ve peşmerge güçlerinin eline geçti. Irak ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Musul’un güneyinde 12 köyü aldığı ve bazı bölgelerde kente 20 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada ise Musul’un 40 kilometer doğusunda 7 köyü ele geçirdikleri bildirildi.

IŞİD’in yayın organı Amak Irak ordusu ve peşmerge güçlerine yönelik çok sayıda intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Musul halkına çağrıda bulunarak, Irak ordusuna bağlı güçlerle dayanışma göstermelerini istedi. İki sene önce IŞİD Musul’u işgal ederken, halkın desteğini aldığını hatırlatan El İbadi, 2016’nın IŞİD karşısında zafer kazanma yılı olacağını söyledi.

"Musul halkı hükümetten korkuyor”

Musul, 2014 yılından beri IŞİD’in elinde bulunuyor. Gözlemciler, Musul’un kurtarılması halinde, IŞİD en önemli kalelerinden birini kaybedeceğine dikkati çekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Musul’un kurtarılması Irak’ta IŞİD’e karşı verilen mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olacağını” belirterek, bunun Irak’ta istikrarın sağlanması için de yeni bir fırsat yaratacağını kaydetti.

Berlin merkezli Politika ve Bilim Vakfı terörizm uzmanı Guido Steinberg ise IŞİD’e karşı elde edilecek bir zaferin sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Steinberg, Berliner Zeitung’a verdiği demeçte, halkın büyük bölümünün IŞİD milislerinden daha çok hükümetten korktuğunu dile getirdi. Steinberg, “İran’ın komutası altındaki Şii milislerin etkisinin artması ile durum daha da kötüleşti” dedi. Steinberg’e göre, halkın önemli bir bölümü kentin bir çeşit “Şii-İranlı işgaline uğramasından” kaygı duyuyor.

Operasyona Şii milislerin katılması tartışma yaratıyor. Şii milisler askeri operasyonda yer alacaklarını duyurmuştu. Sünniler, Şii milislerin Irak'ta etkinliğini artıracağı endişesiyle buna karşı çıkıyor. Musul, Irak'taki önemli Sünni kentler arasında bulunuyor. Irak'taki Sünnilerin önemli bir bölümü, ülkede çoğunluğu oluşturan Şiiler ve Şiilerin ağırlıkta olduğu merkez hükümet tarafından ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

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dpa/DW, JD/BÖ