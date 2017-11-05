Pentagon: Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını yok etmenin tek yolu karadan işgal

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, savaş çıkması halinde Kuzey Kore’nin nükleer silah tesislerini yok etmenin tek yolunun karadan işgal olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Michael J. Dumont, Temsilciler Meclisi üyeleri Ted Lieu ve Ruben Gallego’ya, Kuzey Kore'yle savaş çıkması halinde yaşanabilecekleri değerlendirdiği bir mektup gönderdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Dumont mektupta, “Kuzey Kore’nin nükleer silah programının tüm parçalarını tam bir kesinlik ile tespit etmek ve yok etmenin tek yolu karadan işgalden geçiyor” ifadelerini kullanıyor.

Kuzey Kore’yi karadan işgal kararı alınması durumunda Pyongyang’ın bu hamleye kimyasal ve biyolojik silahlarla karşılık verebileceği uyarısında bulunan Dumont’a göre, en iyi ya da en kötü ihtimalle kaç kişinin ölebileceğini tahmin etmek ise hayli güç.

ABD ve Kuzey Kore arasında 1950’lerden beri yaşanan nükleer gerilimde, Pyongyang’ın son dönemde sık sık kıtalararası balistik füzeler denemesi yapması ve tarafların karşılıklı yaptığı sert açıklamalar nedeniyle artış gözleniyor.