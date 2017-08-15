T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon, Kuzey Irak'ta 2 ABD'li askerin ölüm nedenini açıkladı: Talihsizlik

"Yaralıların hayati tehlikesi yok"

15 Ağustos 2017 17:13

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Robert Manning, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarda hayatını kaybeden iki ABD askerinin ölüm nedeninin topçu ateşi sırasında yaşanan bir 'talihsizlik' olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Manning, "Bir topçu birliği, IŞİD'in gerçekleştirdiği havan saldırısına karşılık verirken bir talihsizlik yaşandı ve iki ABD askeri hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı" dedi.

Manning olayla ilgili detaylı bilgi vermezken, yaşanan talihsizliğin tam olarak ne olduğuna ilişkin belirsizlik ortadan kalkmadı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

ABD'li sözcü, IŞİD'in 2 askerin hayatını kaybetmesiyle bir ilişkisi olmadığını, yaralı askerlerin durumunun hayati tehlike arz etmediğini de kaydetti.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'ta 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, beşinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER

ABDölümtalihsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24