Pentagon, Kuzey Irak'ta 2 ABD'li askerin ölüm nedenini açıkladı: Talihsizlik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Robert Manning, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarda hayatını kaybeden iki ABD askerinin ölüm nedeninin topçu ateşi sırasında yaşanan bir 'talihsizlik' olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Manning, "Bir topçu birliği, IŞİD'in gerçekleştirdiği havan saldırısına karşılık verirken bir talihsizlik yaşandı ve iki ABD askeri hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı" dedi.

Manning olayla ilgili detaylı bilgi vermezken, yaşanan talihsizliğin tam olarak ne olduğuna ilişkin belirsizlik ortadan kalkmadı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

ABD'li sözcü, IŞİD'in 2 askerin hayatını kaybetmesiyle bir ilişkisi olmadığını, yaralı askerlerin durumunun hayati tehlike arz etmediğini de kaydetti.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'ta 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, beşinin yaralandığı bildirilmişti.