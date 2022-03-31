Pentagon: Kiev ve Çernobil çevresindeki Rus askerler çekilmiyor; tekrar pozisyon alıyorlar

T24 Dış Haberler

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernobil nükleer santrali yakınlarındaki Rus askerlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin daha da kuzeye çekildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada askerlerden bazılarının sınırı geçerek Belarus'a gittiği ifade edildi.

Pentagon, askerlerin bir bölümünün geriye çekilmesinin Rusya'nın şehirlere saldırıları azaltma sözünü tutacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ellerindeki son istihbarata göre Rusya'nın bu askerleri yüksek ihtimalle 'dinlendirip, tekrar teçhizat sağlayıp Ukrayna'da başka bir yere göndereceğini' söyledi.

Kirby, ''Eğer Rusya gerilimi düşürme konusunda ciddiyse askerlerini eve göndermeli, ancak henüz bunu yapmıyorlar'' dedi.