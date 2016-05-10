Pentagon: IŞİD'in Anbar komutanı öldürüldü



ABD Savunma Bakanlığı terör örgütü IŞİD'in yüksek düzey elebaşlarından Ebu Vahib'in Irak'ta öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık sözcüsü, koalisyon güçleri tarafından başlatılan Rutba kenti yakınlarındaki operasyonun cuma günü başarıyla tamamlandığını ve ‘şu günlerde Irak ve Suriye'de IŞİD'in önde gelen isimleri arasında yer almanın tehlikeli olduğunu', söyledi.

‘Anbar Emir'i' olarak adlandırılan Ebu Vahib IŞİD'in bu vilayetteki komutanlığını yapmaktaydı. ABD ordu yetkilileri, 1986 doğumlu Vahib'in eski El Kaide'nin eski üyesi olduğunu ve infaz videolarında göründüğünü açıkladı. Irak medyası geçen yıl Vahib'in öldürüldüğüne yer vermiş ancak haber ABD tarafından doğrulanmamıştı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 2014 yılından bu yana IŞİD2in önde gelen isimlerini hedef alan hava saldırıları düzenliyor.